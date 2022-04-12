Кито, , 13:37 — REGNUM Конституционный суд Эквадора рассмотрит 12 апреля на внеочередном заседании конституционность вето президента Гильермо Лассо на закон, разрешающий аборты в случае изнасилования. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Гильермо Лассо (сс) Equipo de Fotografía. Asamblea Nacional

Лассо наложил вето на одобренный конгрессом законопроект, поскольку счёл его неконституционным. Суд рассмотрит иск об отмене президентского решения, поскольку, по мнению членов конгресса, аборт и изнасилование — это несоизмеримые преступления.

Ранее Лассо уже отправлял законопроект на доработку за статью о «женщинах с психическими заболеваниях». Конгресс, в свою очередь, не мог договориться о допустимых сроках прерывания беременности.

В текущей версии проекта допускается аборт до 12 недели беременности для совершеннолетних и до 18 недели для несовершеннолетних. Однако президент посчитал, что исключения для несовершеннолетних недопустимы.