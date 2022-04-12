Джакарта, , 13:25 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1455 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 12 апреля в Индонезии выявлено 6 035 358 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, коронавирусом в Индонезии переболели 5 811 666 человек. За сутки побороть коронавирус смогли 3286 жителей страны.

В период с 11 по 12 апреля от COVID-19 в Индонезии умерли 43 человека. Всего эпидемия унесла жизни 155 717 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу за пределами Явы и Бали на две недели.

Подробнее в материале: В Индонезии продлили действие ограничений по коронавирусу