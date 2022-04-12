Омск, , 13:24 — REGNUM В Омске завершено расследование уголовного дела против юноши, стрелявшего в школьниц. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 апреля в Следственном комитете РФ.

Уголовный кодекс Medvestnik.ru

Студент омского техникума обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), пп. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»), пп. «в, д, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

По данным следствия, вечером 25 июня 2021 года 17-летний юноша находился на территории своего домовладения. Из хулиганских побуждений он не менее трёх раз выстрелил из однозарядной пневматической пружинно-поршневой винтовки в сторону трёх школьниц, находившихся на лестнице виадука.

В результате выстрелов 11-летняя и 14-летняя девочки получили повреждения рук, квалифицируемые как вред здоровью лёгкой и средней тяжести.

После этого юноша спрятал винтовку под металлический короб за стеной дровяника во дворе своего дома. Пули он высыпал в выгребной колодец во доре.

Следователи и полицейские установили сектор, из которого велась стрельба. Были проведены обыски, поквартирный обход жилых домов, осмотры придомовых территорий, допросы десятков свидетелей. В итоге следствие обратило внимание на 17-летнего студента одного из омских техникумов. Ранее он был замечен в стрельбе из пневматического оружия у себя во дворе.

В ходе обыска была обнаружена и изъята спрятанная пневматическая винтовка, из которой юноша стрелял. Его задержали. На допросе студент заявил, что стрелял по птицам. Молодому омичу назначили домашний арест, затем меру пресечения изменили на запрет определённых действий.

Расследование уголовного дела завершено, рассматривается вопрос о его передаче в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области женщина смертельно ранила своего супруга из пневматической винтовки.

Читайте также: Волгоградка смертельно ранила из пневматической винтовки супруга