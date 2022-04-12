Казань, 12 апреля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В населённых пунктах на территории Татарии паводковыми водами по состоянию на 12 апреля подтоплена дорога и 19 приусадебных участков. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Mchs.gov.ru Паводок

Подтопление дорожной сети произошло в селе Качелино Арского района. В ведомстве отмечают, что угрозы подтопления жилых домов и приусадебных участков нет. Обеспечен проезд автотранспорта. Эвакуация населения на сегодняшний день не требуется. В селе проживает 791 человек, в том числе 232 ребенка и 15 инвалидов.

Три приусадебных участка подтоплены в селе Ембулатово Буиинского района с населением 88 человек. Эвакуация пока не требуется.

Ещё 16 огородов ушли под воду в деревне Татарское Танаево Зеленодольского района. Здесь проживают 334 человека. Население в эвакуации не нуждается.

ИА REGNUM ранее сообщало, весной в зону подтопления могут попасть 200 населенных пунктов Татарии, около 20 автомобильных мостов и несколько социально значимых объектов.

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