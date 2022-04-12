Шпаковский район, Ставропольский край, , 13:23 — REGNUM В Ставропольском крае во время движения загорелась грузовая автомашина с прицепом. Водитель, не заметив возгорания, продолжал двигаться по трассе. Пламя, выбивающееся из-под кабины, заметили сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы помогли потушить огонь и вызвать пожарных, сообщили 12 апреля в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Горящая машина SpreeTom

Инцидент произошел 11 апреля в Шпаковском городском округе. Помощь в тушении машины оказали полицейским оказавшиеся поблизости очевидцы.

«Сотрудниками Госавтоинспекции был замечен грузовой автомобиль, из-под кабины которого пробивалось пламя. Водитель возгорания не заметил, поэтому продолжал движение», — сообщили подробности в автоинспекции.

С помощью огнетушителя удалось сбить пламя. После этого в транспортном средстве была обесточена система электроуправления, и машина была отогнана к месту ремонта. Благодарный водитель сообщил, что он перевозил утеплитель, который вызвал бы более серьезные последствия в случае возгорания.