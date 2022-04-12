Кабул, 12 апреля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Верховный комиссар ООН по делам беженцев выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане, заявив, что граждане страны в настоящее время сталкиваются с серьёзным продовольственным кризисом и недоеданием. Об этом сообщает Ariana News.

ariananews. co Голод в Афганистане

В Организации Объединённых Наций заявили, что многие дети в Афганистане были вынуждены бросить школу, чтобы пойти работать и поддерживать свои семьи.

Недавно ООН объявила в своем отчёте, что в 2022 году для помощи нуждающимся и репатриантам в Афганистан необходимо 340 миллионов долларов.