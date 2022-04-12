Чебоксары, , 13:21 — REGNUM В Чувашии нет новых летальных исходов от ковида, а суточная заболеваемость чуть снизилась. Это следует из обновлённых сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 12 апреля, всего в республике лабораторного подтверждено 77 698 случаев заражения коронавирусом, в том числе 11 апреля выявлены 79 носителей инфекции. Напомним, что 10 апреля подтверждено 83 случая заражения, 9 апреля – 88.

Переболели ковидом в Чувашии 65 964 человека, что составляет почти 84,9% от числа официально выявленных случаев заражения. Из них 10 апреля выздоровели и выписаны 520 пациентов, 11 апреля – 515.

Количество госпитализированных резко, в 3,65 раза, увеличилось: если 10 апреля в ковид-больницы направили 20 пациентов, то 11 апреля – 73-х.

Новых жертв коронавируса в Чувашии нет. Напомним, что с начала пандемии в республике умерли 4572 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии состоялась школа для активистов волонтёрского движения в сфере здравоохранения.