Чебоксары, 12 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Чувашии нет новых летальных исходов от ковида, а суточная заболеваемость чуть снизилась. Это следует из обновлённых сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 12 апреля, всего в республике лабораторного подтверждено 77 698 случаев заражения коронавирусом, в том числе 11 апреля выявлены 79 носителей инфекции. Напомним, что 10 апреля подтверждено 83 случая заражения, 9 апреля – 88.

Переболели ковидом в Чувашии 65 964 человека, что составляет почти 84,9% от числа официально выявленных случаев заражения. Из них 10 апреля выздоровели и выписаны 520 пациентов, 11 апреля – 515.

Количество госпитализированных резко, в 3,65 раза, увеличилось: если 10 апреля в ковид-больницы направили 20 пациентов, то 11 апреля – 73-х.

Новых жертв коронавируса в Чувашии нет. Напомним, что с начала пандемии в республике умерли 4572 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии состоялась школа для активистов волонтёрского движения в сфере здравоохранения.