Симферополь, , 13:20 — REGNUM Сильный ветер и ливни прогнозируются в Крыму 13 и 14 апреля, на территории региона объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Согласно прогнозу, днём и до конца суток 13 апреля, а также ночью 14 апреля в Крыму ожидаются сильные дожди, в горах снег, местами очень сильные осадки. Ветер усилится до 15-20 м/с, а в южных, восточных районах и в горах — до 25-30 м/с.

Также в течение суток 12 апреля на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,0 м, опасные отметки достигнуты не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в Крыму стартовали масштабные учения под эгидой МЧС по ликвидации последствий паводков и лесных пожаров.