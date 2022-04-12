Екатеринбург, 12 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В муниципалитетах Свердловской области зимний мусор уберут до 30 апреля. О соответствующем распоряжении правительства сообщает департамент информполитики региона.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Благоустройство

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, главы муниципалитетов должны отчитаться о проделанной работе до 20 мая. Чиновники укажут количество собранного мусора и ликвидированных свалок. Отмечается, что муниципалитеты не просто соберут мусор, но и вывезут его на полигоны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области уже начали убирать мусор после зимы. В частности, в Екатеринбурге с 28 марта по 30 апреля проходит месячник чистоты.