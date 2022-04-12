Лас-Вегас, США, 12 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев поднялся на третье место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба UFC.

(сс) Andreas Arcabic UFC

Чимаев поднялся на восемь позиций в обновлённом рейтинге.

10 апреля Чимаев победил бразильского бойца Гилберта Бёрнса единогласным решением судей. Чемпионом UFC в полусреднем весе является американец Камару Усман.

На счету 27-летнего Чимаеву 11 побед и ни одного поражения.