Чита, , 13:18 — REGNUM В Забайкальском крае, где уже стартовал сезон лесных и травяных пожаров, предложили увеличить административные штрафы за нарушение пожарной безопасности. Как сообщает пресс-центр мэрии Читы, с инициативой на оперативном совещании правительства региона выступил мэр краевой столицы Александр Сапожников.

Пожар hansbenn

По словам главы администрации, с начала сезона в окрестностях Читы регулярно проводятся рейды по соблюдению пожароопасной безопасности.

«На сегодняшний день задействована 131 мобильная группа — патрулирование степных, лесных зон. Раздаем памятки, проводим профилактические беседы. Сотрудники МЧС составили девять протоколов, не допустили в лес 16 автомобилей или 70 человек. Группы продолжают работать. Всю неделю рейды проводились регулярно, исключением стало воскресенье из-за мокрого снега и низкого класса пожарной опасности», — пояснил Александр Сапожников. По его словам, влиять на ситуацию поможет увеличение размера административных штрафов.

Как сообщало ИА REGNUM, основная часть муниципальных образований региона готова к пожароопасному сезону на 70%. Об этом в начале апреля на совещании с сибирским полпредом Юрием Трутневым сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

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