Екатеринбург, 12 апреля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге появится уникальная лаборатория по тестированию лекарств. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на открытии международного форума «Здравоохранение Урала» на площадке «Екатеринбург Экспо».

Минздрав России Михаил Мурашко

«Когда вся страна боролась с пандемией, Свердловская область выпускала аппараты для вентиляции легких, поставляли СИЗы. Мы понимаем, что сегодня нужна поддержка, сопровождение для продвижения продукции, поэтому создаем формат кластера в Екатеринбурге», — отметил Мурашко.

Чиновник обратил внимание на то, что на Среднем Урале выпускается более 600 лекарств, в число которых входят жизненно необходимые препараты. Он также оценил колоссальный потенциал Свердловской области в этом направлении. В свою очередь, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев обратил внимание на то, что таким потенциалом обладают и другие регионы Уральского федерального округа.

Напомним, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыл в Екатеринбург 12 апреля. Визит чиновника предполагает встречи с полпредом президента УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.