Глава Минздрава анонсировал открытие уникальной лаборатории в Екатеринбурге
Екатеринбург, 12 апреля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге появится уникальная лаборатория по тестированию лекарств. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на открытии международного форума «Здравоохранение Урала» на площадке «Екатеринбург Экспо».
«Когда вся страна боролась с пандемией, Свердловская область выпускала аппараты для вентиляции легких, поставляли СИЗы. Мы понимаем, что сегодня нужна поддержка, сопровождение для продвижения продукции, поэтому создаем формат кластера в Екатеринбурге», — отметил Мурашко.
Чиновник обратил внимание на то, что на Среднем Урале выпускается более 600 лекарств, в число которых входят жизненно необходимые препараты. Он также оценил колоссальный потенциал Свердловской области в этом направлении. В свою очередь, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев обратил внимание на то, что таким потенциалом обладают и другие регионы Уральского федерального округа.
Напомним, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыл в Екатеринбург 12 апреля. Визит чиновника предполагает встречи с полпредом президента УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.