Брянск, , 13:23 — REGNUM Задержана подозреваемая в даче взятки директору департамента сельского хозяйства Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в пресс-службе регионального СУ СК.

Уголовное дело Sledcom.ru

По версии следствия, подозреваемая – бывший представитель коммерческой организации Москвы. Женщина договорилась с главой сельхозведомства региона Владимиром Ториковым, что за 1,2 млн рублей её компания победит в электронном аукционе на оказание услуг по подготовке выставочной экспозиции Брянской области. «Законность» взятки решили оформить через перечисление денег по фиктивному договору подряда на счёт индивидуального предпринимателя, подконтрольного чиновнику, для последующей передачи ему.

Подозреваемой предъявлено обвинение, на допросе она призналась в совершенном преступлении. Женщине избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Ториков был задержан в конце марта 2022 года.