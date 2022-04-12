Учредительное собрание Ливии выступило против парламента страны
Триполи, 12 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Учредительное собрание по разработке проекта конституции Ливии выступило против недавних предложений, выдвинутых палатой представителей (парламентом) страны. Об этом 12 апреля сообщает Fawasel.
По данным журналистов, депутаты проголосовали за поправку к конституции, которая наделяет парламент дополнительными полномочиями. В частности, парламент позволяет себе самостоятельно назначать премьер-министра страны.
В комитете по разработке новой конституции назвали поправки «односторонними», поскольку они «изданы без согласования с другим компетентным законодательным органом, верховным государственным советом».
«Палата представителей не может принимать какие-либо решения, которые подорвали бы правовые позиции, установленные в соответствии с действующим законодательством», — заявили в учредительном собрании.