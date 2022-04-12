Триполи, 12 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Учредительное собрание по разработке проекта конституции Ливии выступило против недавних предложений, выдвинутых палатой представителей (парламентом) страны. Об этом 12 апреля сообщает Fawasel.

Эмблема палаты депутатов Ливии

По данным журналистов, депутаты проголосовали за поправку к конституции, которая наделяет парламент дополнительными полномочиями. В частности, парламент позволяет себе самостоятельно назначать премьер-министра страны.

В комитете по разработке новой конституции назвали поправки «односторонними», поскольку они «изданы без согласования с другим компетентным законодательным органом, верховным государственным советом».

«Палата представителей не может принимать какие-либо решения, которые подорвали бы правовые позиции, установленные в соответствии с действующим законодательством», — заявили в учредительном собрании.