Одесса, Украина, , 13:16 — REGNUM На территории Одессы начала работу секретная мониторинговая группа НАТО. Об этом 12 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах.

Одесса

Агентство уточняет, что данные поступили от информаторов в украинских войсках. В состав секретной группы НАТО входят сотрудники румынской частной военной компании Nordstarsupport Group. Главная задача заключается в наблюдении за действиями российских кораблей.

«В одном из пригородов Одессы действует секретная база мониторинговой группы НАТО с оборудованием, которое позволяет осуществлять определение точных координат любого корабля в акватории Чёрного моря в радиусе до 200 км», — приводит СМИ слова собеседника.