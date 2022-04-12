Сеул, , 13:15 — REGNUM В КНДР продолжаются работы по демонтажу южнокорейских объектов, построенных в горах Кымган. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Демонтаж отеля Хэгымган и поля для гольфа продолжаются», — сообщил представитель министерства на условиях анонимности.

Ранее новостное агентство NK News, ссылаясь на спутниковые снимки Planet Labs, сообщало, что 9 и 10 апреля были снесены объекты на гольф-курорте Kumgang Ananti Golf and Spa Resort.

Известно, что 11 апреля правительство Южной Кореи попыталось связаться с северокорейской стороной по межкорейской линии связи, чтобы подтвердить статус объектов на горе Кымган, однако официального ответа по данному вопросу не последовало.

«Мы призываем Пхеньян немедленно прекратить односторонние меры, которые ущемляют права собственности наших компаний», — сообщили в министерстве.

Напомним, что в октябре 2019 года северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал снести объекты, построенные Южной Кореей на курорте Кымган. Однако в январе 2020 года Пхеньян уведомил Сеул о переносе сноса из-за пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В КНДР продолжаются работы по демонтажу южнокорейских зданий на горе Кымган