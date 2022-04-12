Оренбург, 12 апреля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Оренбурге 12 апреля горсовет на внеочередном заседании внесли уточнения в городской бюджет. Общий объем доходов казны в 2022 году увеличивается за счет ассигнований из областного бюджета на сумму 1 млрд 256 млн 793 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Оренбургского горсовета.

Площадь «Атриум» в Оренбурге

Депутатский корпус одобрил выделение около 59 млн рублей на приобретение в муниципальную собственность скандального известного объекта незавершенного строительства торгово-административный комплекс «Атриум».

Напомним, в феврале долгострой был выставлен на торги. Начальная цена лота составила 58 952 000 рублей. Заявку поджал только один участник — государственное унитарное предприятие «Государственный имущественный фонд». Аукцион признан несостоявшимся. Администрация может выкупить объект по начальной цене.

Как уже сообщало ИА REGNUM, торгово-административный комплекс начали строить в 2002 году. Дальше вырытого котлована проект не был реализован.