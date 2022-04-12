Москва, 12 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Советский и российский актер, театральный педагог и режиссёр Константин Райкин уволен с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Константина Райкина. Об этом 12 апреля сообщает журнал «Театр» со ссылкой на заявление студенческого совета ВШСИ.

Zimin.V.G Константин Райкин

Уточняется, что Райкин был уволен с занимаемой должности ректором ВШСИ Анатолием Полянкиным.

Также указывается, что студенческий совет Театральной школы считает такое решение неприемлемым и направленным против интересов учащихся.

Кроме того, совет студентов ВШСИ призвал Рособрнадзор обратить внимание на сложившуюся в учебном заведении ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения.

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