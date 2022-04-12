Константина Райкина уволили из его Театральной школы
Москва, 12 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Советский и российский актер, театральный педагог и режиссёр Константин Райкин уволен с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Константина Райкина. Об этом 12 апреля сообщает журнал «Театр» со ссылкой на заявление студенческого совета ВШСИ.
Уточняется, что Райкин был уволен с занимаемой должности ректором ВШСИ Анатолием Полянкиным.
Также указывается, что студенческий совет Театральной школы считает такое решение неприемлемым и направленным против интересов учащихся.
Кроме того, совет студентов ВШСИ призвал Рособрнадзор обратить внимание на сложившуюся в учебном заведении ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения.
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