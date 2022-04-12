Уфа, , 13:16 — REGNUM Инфекционный госпиталь в башкирском Сибае принял первых пациентов с COVID-19. Об этом 12 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

В больнице Минздрав Кузбасса

«Мы создали для них комфортные условия для быстрейшего выздоровления, а опытнейший коллектив сибайских врачей поможет им скорее встать на ноги», — сообщил глава региона.

Он также сообщил, что, когда это станет возможным, данный госпиталь будет перепрофилирован в современный центр для лечения жителей всего Зауралья.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что этот госпиталь построили в короткие сроки по такому же проекту, как и три уже действующих центра в селе Зубово Уфимского района, Туймазах и Стерлитамаке. Одноэтажные корпуса расположены в форме цветка курая. Общая площадь строительства составила девять тысяч кв. метров. В этом центре оборудовали 40 палат круглосуточного пребывания и 10 реанимационных боксов. При максимальной загрузке здесь смогут принять 230 пациентов.