Париж, , 13:11 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции выразило готовность оказать конкретную поддержку усилиям, предпринимаемым властями Украины, в рамках проведения «расследований военных преступлений», сообщает МИД Франции.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«На Украину прибыла техническая группа, ответственная за предоставление украинским властям своих экспертных знаний по выявлению и сбору доказательств», — говорится в заявлении МИД Франции.

В состав технической группы входят два судебно-медицинских эксперта и около пятнадцати жандармов из института криминальных исследований, эксперты по местам преступлений и опознанию.

Как сообщало ИА REGNUM, в фонде стратегических исследований оценили возможный визит президента Франции Эммануэля Макрона на Украину.

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