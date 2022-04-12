Тюмень, , 13:10 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 12 апреля за сутки госпитализировали четыре человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 52 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Yanao.ru ©

Выздоровели за сутки 94 ямальца. Заразился коронавирусом 39 человек — на трёх меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых нет вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 12 апреля зарегистрировано 136 063 случая заражения коронавирусом, выздоровели 134 219 человек, 1038 скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале второй день не умирают пациенты с COVID-19