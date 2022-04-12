Симферополь, , 13:09 — REGNUM Командно-штабные учения стартовали в Республике Крым 12 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Всероссийские учения под эгидой МЧС России проводятся по всей стране с 12 по 14 апреля.

Наводнение Дарья Антонова © ИА REGNUM

В первый день командно-штабных учений в Крыму приведены в готовность системы РСЧС, организована работа комиссий по ЧС, межведомственных штабов, оперативных групп, осуществлен сбор личного состава оперативных служб и управленческого аппарата. Также на базе ГУ МЧС по региону были проведены координационные совещания со всеми участниками учений.

В рамках второго дня учений его участники отработают мероприятия по по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с паводком. Также будут отработаны мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод.

14 апреля, в третий день учений, их участники отработают ликвидацию ЧС и их последствий, вызванных природными пожарами. Будет использоваться специальная техника, решаться вопросы защиты населенных пунктов от пожаров, тушения огня, эвакуации населения.