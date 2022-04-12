Украинские боевики обстреляли из «Града» населенный пункт Ирмино в ЛНР
Луганск, 12 апреля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Ирмино в Луганской Народной Республике, выпустив 10 снарядов РСЗО «Град», сообщает 12 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел… по н. п. Ирмино с применением РСЗО БМ-21 «Град» (10 снарядов)», — говорится в телеграм-канале представительства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования Украины обстреляли город Первомайск в Луганской Народной Республике.
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