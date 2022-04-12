Москва, , 13:09 — REGNUM Попытки возобновления роста на нефтяном рынке не увенчались успехом на торгах 11 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Добыча нефти Пресс-служба правительства Республики Коми

«По итогам дня Brent подешевела на 4% и закрылась под круглой отметкой $100 за баррель впервые с середины марта. Сегодня, 12 апреля, котировки отскочили, но снова встретили напор продавцов и, таким образом, продолжают осциллировать вокруг психологического уровня.

Рынку черного золота определенно не хватает аргументов в пользу роста. Эмоциональность игроков сходит на нет после рекордных движений в конце февраля-первой половине марта.

Опасения, связанные с перебоями поставок, никуда не исчезли, но уже не вызывают паники, особенно после решения МЭА совместно с Вашингтоном высвободить внушительные объемы стратегических резервов.

Довольно прохладно рынок отреагировал и на заявление ОПЕК, в котором организация подчеркнула невозможность заместить российскую нефть.

Отчасти апатия цен в ответ на столь громкий посыл объясняется растущими ожиданиями ослабления мирового спроса из-за угасания экономического роста.

Тот факт, что Brent не оставляет попыток уйти под отметку $100, говорит о готовность фьючерсов продолжить смещение в более низкие диапазоны.

При этом потенциал существенного падения на данном этапе по-прежнему ограничен, и нельзя исключать всплески покупок на коррекциях», — пояснил эксперт.

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