Москва, 12 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Попытки возобновления роста на нефтяном рынке не увенчались успехом на торгах 11 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Пресс-служба правительства Республики Коми Добыча нефти

«По итогам дня Brent подешевела на 4% и закрылась под круглой отметкой $100 за баррель впервые с середины марта. Сегодня, 12 апреля, котировки отскочили, но снова встретили напор продавцов и, таким образом, продолжают осциллировать вокруг психологического уровня.

Рынку черного золота определенно не хватает аргументов в пользу роста. Эмоциональность игроков сходит на нет после рекордных движений в конце февраля-первой половине марта.

Опасения, связанные с перебоями поставок, никуда не исчезли, но уже не вызывают паники, особенно после решения МЭА совместно с Вашингтоном высвободить внушительные объемы стратегических резервов.

Довольно прохладно рынок отреагировал и на заявление ОПЕК, в котором организация подчеркнула невозможность заместить российскую нефть.

Отчасти апатия цен в ответ на столь громкий посыл объясняется растущими ожиданиями ослабления мирового спроса из-за угасания экономического роста.

Тот факт, что Brent не оставляет попыток уйти под отметку $100, говорит о готовность фьючерсов продолжить смещение в более низкие диапазоны.

При этом потенциал существенного падения на данном этапе по-прежнему ограничен, и нельзя исключать всплески покупок на коррекциях», — пояснил эксперт.

Читайте также: Рост цен на нефть сдерживают санкции и локдаун в Китае