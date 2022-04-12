Долгопрудный, Московская область, , 13:09 — REGNUM В День космонавтики в подмосковном городе Долгопрудный создан и представлен футбольный клуб «Космос». Об этом 12 апреля говорится в пресс-релизе клуба.

Советская открытка. День космонавтики

«В День космонавтики представлен новый футбольный клуб «Космос» из Долгопрудного. 31 год назад футболисты из одноименной команды защищали цвета города. Сегодня «Космос» — это новый клуб, сочетающий романтику прошлого и тренды будущего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Космос» будет принимать участие в официальных соревнованиях, начиная с сезона 2022/23. Команда будет выступать во втором дивизионе Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2).

Домашние игры «Космос» будет проводить на стадионе «Салют» в Долгопрудном, который вмещает 6 тыс. зрителей.