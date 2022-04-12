Долгопрудный, Московская область, 12 апреля 2022, 13:09 — REGNUM В День космонавтики в подмосковном городе Долгопрудный создан и представлен футбольный клуб «Космос». Об этом 12 апреля говорится в пресс-релизе клуба.

Советская открытка. День космонавтики
Советская открытка. День космонавтики

«В День космонавтики представлен новый футбольный клуб «Космос» из Долгопрудного. 31 год назад футболисты из одноименной команды защищали цвета города. Сегодня «Космос» — это новый клуб, сочетающий романтику прошлого и тренды будущего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Космос» будет принимать участие в официальных соревнованиях, начиная с сезона 2022/23. Команда будет выступать во втором дивизионе Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2).

Домашние игры «Космос» будет проводить на стадионе «Салют» в Долгопрудном, который вмещает 6 тыс. зрителей.