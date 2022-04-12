Иркутск, 12 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В связи с тем, что Правительство РФ анонсировало меры поддержки агропромышленного комплекса в регионах (аграриям планируют выделить 153 миллиарда рублей на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты), Иркутская область тоже может рассчитывать на финансовую помощь. Об этом сообщает телеграм-канал властей Приангарья.

Урожай

В 2021 году объем сельскохозяйственного производства в Приангарье составил свыше 73 млрд рублей, это на 10% выше уровня 2020 года. Кредитование – важный элемент финансирования сезонных полевых работ, отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

По его словам, в 2021 году сельхозтоваропроизводители Иркутской области получили свыше 6,3 миллиарда рублей кредитных средств, из которых 5,7 миллиарда – краткосрочные кредиты.

«Это позволило в оптимальные сроки провести сезонные полевые работы и собрать хороший урожай», – пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта о готовности к посевной сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

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