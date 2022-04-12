Пекин, , 13:07 — REGNUM Внутренние биржевые фонды (ETF) быстро развивались в Китае в 2021 году, так как их стоимость выросла на 30,55% в годовом исчислении, говорится в отчете Шэньчжэньской фондовой биржи, передает 11 апреля агентство Синьхуа.

Согласно отчету, объем ETF, зарегистрированных и торгуемых на материковой части Китая, достигнет 1,4 трлн юаней ($220,13 млрд) к концу 2021 года. В 2021 году фондовые ETF сообщили о самом большом размере активов, приходящихся на них и который составил 67,44% внутреннего рынка ETF, за которым следуют валютные ETF, на долю которых приходится 20,97%.

Масштаб трансграничных фондовых ETF вырос на 212,33% в годовом исчислении. Что касается структуры инвесторов, институциональные инвесторы оставались в большинстве, в то время как индивидуальные инвесторы продолжали расширяться.