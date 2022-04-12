Красногорск, , 13:06 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 1 189 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 12 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 940 576 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 964 622.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 12 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 11 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё 11 человек стали жертвами COVID-19 в Подмосковье