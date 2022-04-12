За сутки 1 189 человек выздоровели в Подмосковье после COVID-19
Красногорск, 12 апреля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 1 189 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 12 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 940 576 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 964 622.
Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 12 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 11 человек.