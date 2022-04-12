Варшава, 12 апреля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Против России необходимо ввести «очень сильные санкции», заявил 12 апреля премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

На пресс-конференции в Варшаве он рассказал, что до него дошла информация о применении Россией на Украине химического оружия. Он назвал эти сведения «доказательством того, что со своей стороны» нужно дойти до как можно далеко идущих санкций.

«Надо действовать двумя путями – и поставки оружия, и одновременно очень сильные санкции», — сказал Моравецкий.