Москва, 12 апреля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля, об этом сообщили в партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Инициатива коснется тех компаний, которые приняли решение покинуть РФ без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США, и деятельность которых существенно влияла на стабильность экономики.

Решение по таким компаниям будет приниматься межведомственной комиссией при Минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов. Переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда.

При этом иностранным собственникам сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций, отметили в партии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект, изначально предложенный Минэкономразвития, был существенно доработан и вынесен в итоге в Госдуму от имени парламентариев.