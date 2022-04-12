Челябинск, 12 апреля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Челябинске местная жительница отдана под суд за гибель собаки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, эта гражданка пнула собаку породы Той-терьер. Это произошло во дворе одного из жилых домов из-за неприязненных взаимоотношений с соседкой. Животное в итоге скончалось.

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Калининского района. Материалы дела направлены в суд.