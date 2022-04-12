Москва, , 13:03 — REGNUM В ходе торгов 11 апреля рубль закономерно отступил от локальных максимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пара доллар/рубль в моменте превышала отметку 81 руб., но в конечном итоге закрылась ниже 80 руб., хотя и прибавила за день 3%. Сегодня, 12 апреля, котировки сохраняют восходящий уклон, стремясь к уровню 80 руб.

Рубль частично лишился поддержки после отмены Банком России комиссии за покупку иностранной валюты на бирже. Также регулятор снизил ставку с 20% до 17%, и если ситуация продолжит стабилизироваться, можно ожидать дальнейших шагов Центробанка по смягчению ранее принятых мер, что сулит нашей валюте ослабление позиций.

Также рубль ощущает на себе влияние долларового фактора – американская валюта продолжает укрепляться, ожидая данные по инфляции в США в районе двухлетних максимумов.

Мартовский индекс потребительских цен, по прогнозам, отразит рост на 8,4% от 7,9% в феврале. Впрочем, отчет уже вряд ли сильно повлияет на ожидания рынков, которые и без того практически не сомневаются в майском повышении ставки ФРС США сразу на 0,5%.

В краткосрочной перспективе главным ориентиром для пары будет отметка 80 руб., вокруг которой развернулась основная борьба.

Теоретически большая часть аргументов говорит в пользу ослабления рубля, но в силу отсутствия прежней волатильности и общей стабилизации рынков резкий обвал курса вряд ли произойдет.», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль попал под давление из-за смягчения мер ЦБ РФ