Уфа, , 13:12 — REGNUM 45-летняя женщина была смертельно травмирована на железной дороге в Башкирии. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Латвийский грузовой поезд (сс) Ricardo Liberato

По предварительным сведениям, вечером 11 апреля на 1574 км пикет 10 станции Чишмы грузовой поезд смертельно травмировал 45-летнюю женщину.

«Машинист поезда с целью предотвратить наезд применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако женщина был травмирован выступающими частями тепловоза», — сообщает пресс-служба.

По данному факту следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.