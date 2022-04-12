Уфа, 12 апреля 2022, 13:12 — REGNUM 45-летняя женщина была смертельно травмирована на железной дороге в Башкирии. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
По предварительным сведениям, вечером 11 апреля на 1574 км пикет 10 станции Чишмы грузовой поезд смертельно травмировал 45-летнюю женщину.
«Машинист поезда с целью предотвратить наезд применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако женщина был травмирован выступающими частями тепловоза», — сообщает пресс-служба.
По данному факту следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.