Шебекинский район, Белгородская область, , 13:15 — REGNUM Доклад по результатам расследования обстоятельства повреждения железнодорожных путей в Белгородской области поручил оперативно представить председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в пресс-службе ведомства.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Поручение дано и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу.

«Глава СК России поручил в рамках уголовного дела установить все обстоятельства произошедшего. Повреждение железнодорожных путей зафиксировано в Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Харьковской областью», — отметили в ведомстве.

Пострадавших в результате происшествия нет.

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