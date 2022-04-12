Шебекинский район, Белгородская область, 12 апреля 2022, 13:15 — REGNUM Доклад по результатам расследования обстоятельства повреждения железнодорожных путей в Белгородской области поручил оперативно представить председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в пресс-службе ведомства.
Поручение дано и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу.
Пострадавших в результате происшествия нет.
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