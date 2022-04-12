Нальчик, , 13:00 — REGNUM В Кабардино-Балкарии прирост числа новых пациентов с коронавирусом снизился за последние сутки до минимального значения — 30 человек. Это минимальный суточный показатель почти за год. Такое число новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось в республике последний раз 25 июня 2021 года, сообщили 12 апреля в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно данным министерства здравоохранения Кабардино-Балкарии, в настоящее время в ковидных госпиталях находятся на лечении 67 пациентов, в том числе семеро детей и одна беременная. За прошедшие сутки были госпитализированы 15 человек, выздоровели 63 пациента.

Всего в регионе на сегодняшний день развернуто 110 ковидных коек. В отделениях реанимации находятся 16 пациентов. За прошедшие сутки в республике скончались от COVID-19 два человека. Общее число случаев летального исхода достигло 1847.