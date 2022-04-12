Ярославль, 12 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Главой Ярославского района Ярославской области переизбран Николай Золотников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в районной администрации.

Глава района Николай Золотников

В выборах участвовали три кандидата. Помимо Золотникова это исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Ярославской области» Владимир Курицын и депутат сельского поселения от КПРФ Татьяна Шамина.

Голосование было рейтинговым. Депутаты муниципального совета проголосовали за Николая Золотникова единогласно. Владимир Курицын получил 1 голос, за Шамину не проголосовал ни один депутат.

Николай Золотников руководит Ярославским районом с 2017 года, до этого возглавлял Некрасовский район.