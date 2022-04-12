Москва, 12 апреля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Подмосковье с 2016 года более 800 гостиниц и отелей получили «звезды», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

«Трёхзвёздочный» отель

По данным на апрель 2022 года, в Московской области работают 17 гостиниц с пятью «звездами», 111 – с четырьмя, 214 – с тремя, 57 – с двумя, 19 – с одной, 411 – без звезд.

«Пятизвездочные» гостиницы расположены в Балашихе, Жуковском, Истре, Солнечногорске и Химках.

ИА REGNUM ранее сообщало, большинству гостиниц Подмосковья, прошедших через процедуру официальной классификации, присвоили ранг в три-четыре звезды.

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