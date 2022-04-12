Пермь, , 12:56 — REGNUM В Пермском крае за сутки, 11 апреля, госпитализированы 64 человека с коронавирусной инфекцией, что на 43 больше по сравнению с предыдущим днем, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время в больницах находятся 534 пациента. Из них 64 — в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 17 человек.

С начала пандемии в Прикамье зафиксировано 363 163 носителей коронавируса. За последние сутки выявлено 250 случаев заражения. Заболеваемость в регионе продолжает снижаться.

С конца марта 2020 года в регионе оправились от коронавирусной инфекции 352 102 пермяка. Жертвами болезни стали 8705 человек.