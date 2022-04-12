12 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Деятельность Ватикана на постсоветском пространстве будет более эффективной для него в том случае, если он обеспечит хотя бы нейтралитет, а еще лучше — поддержку Русской православной церкви. На встрече папы Франциска и патриарха Кирилла могут быть обговорены условия сотрудничества.

Станислав Стремидловский, , 13:42 — REGNUM Папа Римский Франциск может встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом уже в июне этого года в Иерусалиме, сообщает Reuters. На 12–13 июня запланирован визит понтифика в Ливан, откуда он мог бы отправиться в Амман и оттуда на вертолете перелететь в Иерусалим, куда прибудет патриарх.

Патриарх Кирилл и папа Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион говорил о том, что Ближний Восток рассматривается в качестве места возможной встречи Кирилла и Франциска, поскольку они «с самого начала хотели встретиться там, где существуют проблемы, там, где христианское население нуждается в поддержке». О вероятности организации второй встречи между папой и патриархом в Иерусалиме в конце января сего года писало ИА REGNUM, однако мы рассматривали эту возможность в рамках расширения Амманского формата, который «в таком случае стал бы площадкой для общения католиков с православными, чтобы оно не замыкалось исключительно на Константинопольском патриархате».

Но после начала специальной военной операции России на Украине очень многое изменилось. Если раньше Ватикан был инициатором и движущей силой католическо-православного диалога, то сейчас Московский патриархат стал испытывать большую нужду в поддержке Святого престола. Несмотря на миротворческую риторику патриарха Кирилла и его призывы остановить «междоусобную брань между братьями, членами одной Церкви, принадлежащими к одной православной вере», западные издания, а также многие католические и православные церковные деятели незаслуженно причисляют предстоятеля РПЦ к «российским ястребам», поддерживающим проведение специальной военной операции на Украине. И почему-то в миротворческий настрой Кирилла не верят.

Патриарх всея Руси Кирилл Кирилл Kremlin.ru

Европейский парламент, чуждый обычно теологической аргументации, принял заявление, в котором «осуждает» роль патриарха «в предоставлении богословского основания агрессивной войне России против Украины», а также «восхваляет мужество 300 священников Русской православной церкви, которые подписали письмо, осуждающее агрессию». Набирает обороты инициатива священников Украинской православной церкви Московского патриархата, которые подписали письмо с требованием проведения «церковного трибунала над патриархом Кириллом». Да и сама УПЦ МП в целом, по замечанию американского религиоведа Питера Андерсона, начинает сближаться с частично признанной Православной церковью Украины, против которой так активно выступает Московский патриархат.

Так что украинские события, безусловно, будут влиять на встречу папы Франциска и патриарха Кирилла, в каком бы месте они не встретились. Но, на наш взгляд, эта тема будет одной из главных. Есть и другие серьезные вопросы долгосрочного и глобального характера. К традиционной проблеме защиты ближневосточных христиан добавляется кое-что новое. Папа Франциск проявляет большое внимание к постсоветскому пространству. Он посетил республики Прибалтики. Побывал в Армении, Азербайджане и Грузии — странах, где очень мало католиков, но которые проживают в стратегически важном регионе Закавказья — Большой Ближний Восток. Святой престол поддерживает прекрасные отношения с Минском, о понтифике восторженно отзывается президент Белоруссии Александр Лукашенко. Заинтересован в Ватикане, особенно сейчас, Киев.

Следует сказать, что далеко не все традиционно католические регионы могут похвастаться таким к себе вниманием. Чем мотивирован этот интерес? Один из итальянских ватиканистов однажды отмечал, что так Ватикан обозначает свое внимание к Москве, приближаясь к ней с «периферии». Однако и Россия не является главной целью Святого престола, который намерен в XXI веке выиграть главный приз, Китай, подтвердив тем самым свой статус «глобальной Церкви в глобальном мире». В данном случае постсоветское и российское пространство является территорией транзита, которая должна быть предсказуема и понятна Ватикану на фоне переговоров с Пекином. Как отмечает госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин в интервью ACI Stampa, пандемия коронавируса «прервала текущий диалог» с Китаем, но «сейчас мы пытаемся его возобновить».

Пьетро Паролин Kremlin.ru

И вот последние новости: Франциск открывает среднеазиатское направление. Пресс-служба президента Казахстана распространила заявление, в котором говорится, что папа принял приглашение посетить эту страну и примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане, хотя понтифики и Ватикан очень не любят бывать на мероприятиях, которые не они организуют. Цитируются слова Франциска, сказанные казахстанскому президенту Касыму-Жомарту Токаеву. Понтифик подчеркнул исключительную значимость достижения единства и согласия в мире в условиях нынешней сложной геополитической ситуации. «Мы видим, насколько разнообразна и едина ваша страна. Это основа стабильности. Мы рады, что в Казахстане понимают это. Вы можете рассчитывать на мою поддержку, я ценю ваши усилия», — сказал он Токаеву. В свою очередь последний подтвердил твердую приверженность Казахстана дальнейшему развитию сотрудничества со Святым престолом.

Но деятельность Ватикана на постсоветском пространстве будет более эффективной для него в том случае, если он обеспечит хотя бы нейтралитет, а еще лучше — поддержку Русской православной церкви. На встрече папы Франциска и патриарха Кирилла могут быть обговорены условия сотрудничества. Московскому патриархату сейчас важна Украина. 11 апреля апостольская нунциатура на Украине опубликовала любопытное заявление. Она констатировала наличие общественных дискуссий относительно «некоторых Церквей, их юридического признания и пользования имуществом». В этой связи «нунциатура считает целесообразным отметить, что Святой престол выступает против любых ограничительных действий против любой Церкви или религиозной организации в любой стране и в любой ситуации». Это аванс той части УПЦ МП, которая в настоящее время сохраняет верность Московскому патриархату. Но РПЦ за кредит придется после расплатиться. Интересно, чем.