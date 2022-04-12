Брюссель, , 12:56 — REGNUM По утверждению председателя военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) адмирала Роб Бауэра, на данный момент главным итогом спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины якобы стало усиление НАТО около российских границ. Его слова 12 апреля приводит Reuters.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Также Бауэр добавил, что НАТО продолжит поставки «всего необходимого» Киеву, однако при этом подтвердил, что альянс не станет принимать непосредственного участия в конфликте на Украине.

Кроме того, председатель военного комитета блока подчеркнул, что альянс не требует от стран – участниц поставок оружия киевскому режиму, так как это должно быть их добровольным решением.

Как сообщало, ранее официальный представитель Народной vилиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что военные ДНР не применяли никакого химического оружия в ходе боевых действий против украинских нацистов в Мариуполе.