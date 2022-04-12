Ярославль, 12 апреля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Жители Ярославской области задолжали по коммунальным платежам 5 миллиардов 818 миллионов рублей. Об этом на заседании комитета по ЖКХ Ярославской областной думы рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Алексей Рябченков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коммунальные платежи

«Задолженность населения на сегодняшний день составляет 5 миллиардов 818 миллионов рублей, в том числе за электроэнергию (443 млн), отопление и горячее водоснабжение (3 млрд 624 млн), газ (96,4 млн), холодное водоснабжение (1 млрд 654 млн). Уровень собираемости платежей с населения чуть-чуть снизился и составил 96,3 процента. По сравнению с 2020 годом снижение составило 0,2%», — рассказал чиновник на заседании комитета.

Согласно представленным данным, долг ярославцев за год вырос на 437 миллионов 600 тысяч рублей. По большей части это задолженность по оплате отопления — 276 миллионов и холодную воду — 168 миллионов.

Рассказал Алексей Рябченков и про долги управляющих компаний. В «топ-5» должников вошли четыре управдома районов Ярославля и управляющая организация из Рыбинска.

«Наибольшую задолженность перед ресурсоснабжающими организациями имеет город Ярославль – ОАО «Управдом Ленинского района» (задолженность на 1 января 2022 года – 308,6 млн рублей, в том числе просроченная 203,4 млн), АО «Управдом Дзержинского района» (задолженность – 286,3 млн рублей, в том числе просроченная 265,1 млн), ОАО «Управдом Красноперекопского района» (задолженность – 209,9 млн рублей, в том числе просроченная 203,4 млн), а также не осуществляющие финансово-хозяйствующую деятельность ОАО «Управляющая компания» (Рыбинск, 409,8 млн) и ОАО «Управдом Заволжского района» (Ярославль, 186 млн.)», — сообщил чиновник.

За год задолженность компаний выросла на 395 миллионов рублей. При этом продолжаются и выплаты по просроченным платежам. Всего компании должны оплатить 1 миллиард 526 миллионов рублей «просрочки».