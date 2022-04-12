Томск, 12 апреля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Томской области по данным на 12 апреля первым компонентом препарата «Спутник-М» привились 570 подростков, 370 из них завершили вакцинацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперштаба.

Vk.com/mihailohlopkov Вакцинация от коронавируса подростка

Тем временем, в регион поступила новая партия детской вакцины против коронавируса в количестве 500 доз. Они будут отправлены в районы области и город Северск.

«Таким образом, всего за период детской прививочной кампании от новой коронавирусной инфекции в Томскую область поступило 1320 доз двухкомпонентного препарата «Спутник М», — отметили в штабе.

Вакцинация подростков в районах проводится в детских поликлиниках районных больниц. В Томске открыто девять пунктов детской вакцинации.