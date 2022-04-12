Космодром «Восточный», Амурская область, , 12:56 — REGNUM России необходимо успешно ответить на вызовы по освоению космоса, заявил 12 апреля президент страны Владимир Путин на церемонии награждения космонавтов.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хотел бы подчеркнуть, нам нужно успешно ответить на вызовы в освоении космоса. Чтобы здесь, на земле, эффективнее решать национальные задачи развития, укреплять нашу безопасность и технологический суверенитет, создавать передовые разработки в области робототехники и микроэлектроники, экологии, медицины, новой энергетики, а также навигации и связи», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия собирается последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на оказываемое на нее давление извне.

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