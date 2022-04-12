Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля 2022, 12:56 — REGNUM России необходимо успешно ответить на вызовы по освоению космоса, заявил 12 апреля президент страны Владимир Путин на церемонии награждения космонавтов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия собирается последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на оказываемое на нее давление извне.
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