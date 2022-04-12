Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. России необходимо успешно ответить на вызовы по освоению космоса, заявил 12 апреля президент страны Владимир Путин на церемонии награждения космонавтов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Хотел бы подчеркнуть, нам нужно успешно ответить на вызовы в освоении космоса. Чтобы здесь, на земле, эффективнее решать национальные задачи развития, укреплять нашу безопасность и технологический суверенитет, создавать передовые разработки в области робототехники и микроэлектроники, экологии, медицины, новой энергетики, а также навигации и связи», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия собирается последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на оказываемое на нее давление извне.

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