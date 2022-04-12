Енисейский район, Красноярский край, 12 апреля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Транспортная прокуратура проводит в Красноярском крае проверку по факту происшествия с теплоходом «Капитан Колыгаев». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Енисей. Красноярск

Утром 12 апреля в районе посёлка Подтесово Енисейского района на ремонтно-эксплуатационной базе при производстве сварочных работ произошло возгорание на теплоходе «Капитан Колыгаев».

По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание ликвидируют.

Красноярская транспортная прокуратура проверит, соблюдалось ли законодательство о безопасной эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области организована доследственная проверка в связи со столкновением теплохода и маломерного судна.

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