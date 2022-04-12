Тюмень, , 12:54 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 132 вылеченных ковидных пациентов, и 71 госпитализированный с COVID-19. Об этом 12 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 12 апреля коронавирус выявили у 88 тюменцев. Это на 81 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 12 апреля коронавирус выявили у 188 380 человек, выздоровели 181 103 пациента, скончались 4268 (на два человека больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области за сутки ни один человек не попал в больницу с COVID-19