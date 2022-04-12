Кострома, 12 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Пятерых ярославцев обвиняют в грабеже костромской фермы для майнинга криптовалюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

(сс) Tobias «ToMar» Maier В маске

Инцидент произошёл 29 января 2022 года в посёлке Шекшема Шарьинского района Костромской области. Вооруженные жители Ярославской области и двое неустановленных лиц в масках проникли на территорию недействующей пилорамы, где находился вагон с дорогостоящей техникой. Угрожая 63-летнему сторожу, они вынесли из вагона оборудование, стоимость которого превышает 4 млн рублей.

Ярославцы были задержаны 10 апреля и впоследствии взяты под стражу. Мужчин в возрасте от 24 до 32 лет будут судить по статье «Разбой». Каждому из них грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Поиск ещё двух соучастников преступления ведётся.